Immobilienfonds wie der Grundbesitz Global sind bei Anlegern ein echter Dauerbrenner. Zwar explodieren die Kurse hier nur äußerst selten, ebenso selten kommt es aber zu massiven Verlusten. Auch der Grundbesitz Global überzeugt nicht zuletzt durch eine sehr niedrige Volatilität, die selbst über lange Zeiträume nur bei etwa einem halben Prozent liegt.

Der Grundbesitz Global Fonds investiert in Immobilien, die sich in erster Instanz dadurch auszeichnen müssen, dass sie nicht in Deutschland ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...