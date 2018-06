Die Saison der beliebten Sommerfrucht beginnt in der Schweiz im Juli und dauert bis ungefähr Mitte September. In den letzten Jahren hat der Anbau deutlich zugenommen. In der Schweiz werden dieses Jahr Himbeeren auf knapp 170 Hektaren angebaut. Das sind fast 20 Hektaren mehr als nur 2 Jahre zuvor, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Bildquelle: Shutterstock.com Die...

