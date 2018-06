Die Gewerkschaft Verdi will ihre Forderung nach mehr Personal für die Krankenhäuser mit neuen Zahlen untermauern. Sie stellt dazu am Montag in Düsseldorf (12.00 Uhr) die Ergebnisse einer Umfrage zur Personalsituation in den Kliniken vor. Dafür wurden Mitarbeiter auf verschiedenen Stationen gefragt, wie viel Personal vorhanden ist, und wie viele Pflege- und sonstigen Kräfte für die anfallenden Arbeiten gebraucht werden.

"Die Personalnot in Krankenhäusern verlangt statt Symbolpolitik entschlossenes Handeln. Die Beschäftigten dürfen nicht weiter verschlissen werden", sagt Sylvia Bühler vom Verdi-Bundesvorstand. Nach einer Befragung im Jahr 2013 hatte Verdi die Zahl der nach ihrer Ansicht fehlenden Klinikmitarbeiter mit bundesweit 162 000 angegeben, darunter rund 70 000 Pflegekräfte.

Am kommenden Mittwoch wollen Klinikmitarbeiter aus Anlass der Gesundheitsministerkonferenz in Düsseldorf für mehr Personal demonstrieren./lef/DP/stw

ISIN DE0007042301 DE0005785604

AXC0007 2018-06-18/05:49