Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag,

den 29. Juni:

MONTAG, DEN 18. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

D: Fuchs Petrolub Capital Markets Day

17:00 D: Capsensixx AG voraussichtlich Ende der Zeichnungsfrist

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 J: Handelsbilanz 05/18

10:00 I: Handelsbilanz 04/18

12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 06/18

16:00 USA: NAHB-Index 06/18

19:00 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede

21:00 EU: ECB Forum on Central Banking "Price and wage-setting in advanced

economies" in Sintra, Portugal, (bis 20.6.18)

Eröffnung durch EZB-Präsident Draghi

22:00 UsA: Fed-Präsident von New York, Williams, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

D: Deutsche Börse - Indexänderungen treten in Kraft

MDax rein: Delivery Hero, Scout24, Puma

MDax raus: Alstria Office, Stada

TecDax rein: Siemen Healthineers

TecDax raus: Aumann

SDax rein: Alstria Office, Aumann, DWS, Hello Fresh, Krones,

SDax raus: bet-at-home.com, Diebold Nixdorf, Delivery Hero,

Scout24, Puma

D: Fortsetzung des Petersberger Klimadialogs

Seit 2010 bietet der jährlich stattfindende Dialog die Gelegenheit

zum informellen zwischenstaatlichen Erfahrungsaustausch in der

internationalen Klimapolitik. Gastgeberin ist Bundesumweltministerin

Svenja Svenja Schulze (SPD).

L: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei

(bis 19.06.)

10:30 D: BGH verhandelt über Revision des Unternehmers Josef Esch gegen seine

Verurteilung im Kölner Sal. Oppenheim-Prozess

18:00 D: Veranstaltung "Finanzplatz Deutschland 2030 - Vision, Strategie,

Maßnahmen!" des unternehmerischen Berufsverbandes Wirtschaftsforum

der SPD u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Berlin

18:00 D: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bekommt den

Georg-Meistermann-Preis 2018 der Stiftung Stadt Wittlich, Wittlich

HINWEIS

CHN/HK: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 19. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Sixt Leasing Hauptversammlung, München

10:30 NL: Qiagen Hauptversammlung, Venlo

11:00 D: Dr. Oetker Jahres-Pk, Bielefeld

11:00 D: Varta Hauptversammlung

12:00 L: ADO Properties Hauptversammlung

22:00 USA: Oracle Q4-Zahlen

22:15 USA: FedEx Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CH: Seco Konjunkturprognose 06/18

08:00 D: Baugenehmigungen 01-04/18

08:00 D: Auftragsbestandsindex und Reichweiten im Verarbeitenden Gewerbe 04/18

10:00 EU: Leistungsbilanz 04/18

10:00 D: ifo-Institut Präsentation der neuen

ifo Konjunkturprognose für 2018/2019

10:00 EU: ECB Forum on Central Banking in Sintra, Portugal, (bis 20.6.18)

Eröffnungsrede durch EZB-Präsident Draghi

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/18

SONSTIGE TERMINE

D: Deutsch-Französischer Ministerrat mit Präsident Emmanuel Macron und

Kanzlerin Angela Merkel, Berlin

Thema ist u.a. die Vorbereitung des EU-Gipfels am 28./29.6.

D: Abschluss des Petersberger Klimadialogs, Berlin

D: Automatica 2018 - Messe für Robotik und Automation (bis 22.06.)

15:30 D: Pk Goldman Sachs Asset Management zum Investmentausblick

mit Andrew Wilson, CEO für EMEA, und Suneil Mahindru, Chief

Investment Officer, Frankfurt

MITTWOCH, DEN 20. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Brenntag Hauptversammlung, Düsseldorf

10:00 D: Evotec Hauptversammlung, Hamburg

10:00 D: Aumann Hauptversammlung, Beelen

10:00 D: Patrizia Immobilien Hauptversammlung, Augsburg

17:00 USA: Expedia Hauptversammlung

22:00 USA: Micron Technology Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NL: DSM Capital Markets Day

USA: BlackBerry Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 26./27.4.18

08:00 D: Erzeugerpreise 05/18

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/18

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/18

15:00 B: Verbrauchervertrauen 06/18

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Maleki-Group Veranstaltung "Future Europe" u.a. mit CEO Societe

Generale Bini Smaghi, CEO Deutsche Bank Sewing,

Bundesbank-Vorstand Dombret, EZB-Chefvolkswirt Praet, Frankfurt

09:15 D: Pk zum World Robotics Report 2018 u.a. mit Kiyonori Inaba (Fanuc

Corporation, Japan), Stefan Lampa (Kuka Roboter, Deutschland) Per

Vegard Nerseth (ABB Robotics, Schweiz), München

09:30 D: Podiumsdiskussion und Pk zum Thema "EU - USA - China. Handelspolitik

im globalen Mächte-Dreieck" im Rahmen der Messe GlobalConnect

Mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne),

Bundesaußenminister a.D. Joschka Fischer (Grüne), VDA-Präsident

Bernhard Mattes und dem Präsidenten der Deutsch-Amerikanischen

Handelskammer, Frank Sportolari, Stuttgart

18:00 D: Mitgliederversammlung und Empfang des Verbandes der Auslandsbanken

in Deutschland mit einer Rede von Bundesbank-Vorstand Joachim

Wuermeling, Berlin

DONNERSTAG, DEN 21. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GB: Dixons Carphone Jahreszahlen

10:00 D: Wirecard Hauptversammlung, München

10:00 D: Sixt Hauptversammlung, München

10:00 D: Scout24 Hauptversammlung, München

10:00 D: Deutsche Pfandbriefbank Hauptversammlung, München

10:00 D: GFT Technologies Hauptversammlung, Stuttgart

22:30 USA: Fed - Banken-Stresstest Ergebnis

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Raiffeisen Bank Hauptversammlung

D: Capsensixx AG voraussichtlich erster Handelstag Prime Standard

USA: JPMorgan European Health Care Conference u.a. mit FMC, Philips,

Morphosys, Qiagen, Roche, UCB

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 06/18

08:45 F: Geschäftsklima 06/18

09:30 CH: SNB Zinsentscheid

10:00 PL: Einzelhandelsumsatz 05/18

10:00 D: Pk ifo Institut Dresden zum steuerpolitischen Reformbedarf in

Deutschland mit ifo-Präsident Clemens Fuest, Dresden

11:00 D: Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose im

Sommer für Deutschland und die Welt (IfW)

13:00 GB: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 06/18

15:00 USA: FHFA-Index 04/18

16:00 USA: Frühindikator 05/18

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 06/18 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

F: "Joint Spring Conference - Monetary Policy Challenges" Konferenz

Deutsche Bundesbank und Banque de France, Paris (bis 22.6.)

13:00 D: Landgericht Stuttgart will Entscheidung über Schadenersatzklage

gegen Daimler im Zusammenhang mit dem Lkw-Kartell verkünden

Geklagt hat ein Recyclingunternehmen aus Halle, das angibt, wegen

der Kartellabsprachen der Lkw-Hersteller zu hohe Preise bezahlt zu

haben.

14:00 D: "Eurobörsentag 2018" der "Börsen-Zeitung" u.a. mit einem Gastvortrag

von Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer, Frankfurt

15:00 EU: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg

EU: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reist zu Gesprächen

nach Dublin (bis 22.06.)

FREITAG, DEN 22. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 D: Hornbach Holding Q1-Zahlen

10:00 D: Bitcoin Group Hauptversammlung, Herford

13:00 CDN: BlackBerry Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 J: Verbraucherpreise 05/18

02:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (vorläufig)

06:30 J: All Industry Activity Index 04/18

08:45 F: BIP Q1/18 (endgültig)

09:00 F: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (vorläufig)

09:30 D: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (vorläufig)

10:00 EU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (vorläufig)

15:00 B: Geschäftsklima 06/18

15:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

12:00 D: Bundesverband deutscher Bank Gespräch zur Stärkung der Europäischen

Währungsunion - "die Rolle des Finanzsektors", Berlin

12:30 D: Pressegespräch zum Auftakt der Hessischen Chemie-Tarifverhandlungen

Mit Verhandlungsführer Volker Weber von der IG BCE Hessen-Thüringen

und Matthias Bürk von Merck KGaA für den Arbeitgeberverband

HessenChemie. Die Verhandlungen betreffen rund 100 000 Beschäftigte

in Hessen.

14:00 D: Berufungsverhandlung im Verfahren Müller gegen die Schweizer

Privatbank Sarasin. Der 5. Zivilsenat des Oberlandesgerichts

Stuttgart verhandelt über ein Berufungsverfahren, in dem der Ulmer

Unternehmer Erwin Müller von der Schweizer Privatbank Sarasin einen

Schadensersatzanspruch von rund 45 Millionen Euro wegen

Falschberatung.

A: 174. Ordentliche Konferenz der Organisation erdölexportierender

Länder (Opec), Wien

EU: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Luxemburg

SONNTAG, DEN 24. JUNI 2018

SONSTIGE TERMINE

12:30 CH: BIZ-Jahresbericht

TR: Vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei

MONTAG, DEN 25. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Baader Wertpapierhandelsbank Hauptversammlung, München

10:00 D: Tele Columbus Hauptversammlung, Berlin

11:00 D: Windeln.de Hauptversammlung, München

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Dell Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 14./15.6.

09:00 A: Industrieproduktion 04/18

10:00 D: ifo-Geschäftsklima 06/18

14:30 USA: CFNA-Index 05/18

16:00 USA: Neubauverkäufe 05/18

SONSTIGE TERMINE

D: Erste Runde der Tarifverhandlungen für die chemische Industrie in

Baden-Württemberg

13:45 h Statements der Tarifkommission

L: EU-Außenministertreffen, Luxemburg

16:00 D: Vortrag "Der volkswirtschaftliche Nutzen der Banken" der Deutschen

Kreditwirtschaft und des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte,

Berlin

DIENSTAG, DEN 26. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 05/18

10:00 D: Bijou Brigitte Hauptversammlung, Hamburg

10:00 D: Dermapharm Hauptversammlung, München

10:30 D: Centrotherm Hauptversammlung, Blaubeuren

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Mastercard Hauptversammlung

USA: Activision Blizzard Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

15:00 USA: Case-Shiller-Index 04/18

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/18

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Jahreskonferenz Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne)

zu "20 Jahre Liberalisierung auf dem Energiemarkt: aktueller Status

und neue Herausforderungen im digitalen Zeitalter", u.a. mit

bne-Geschäftsführer Robert Busch und Bundeskartellamtpräsident

Andreas Mundt, Berlin

19:00 D: Veranstaltung des Wirtschaftsverbandes "Wirtschaftsrat Deutschland"

zum Thema "Das Europa der Zukunft" mit EU-Kommissar Günther

Oettinger (CDU), Heidelberg

MITTWOCH, DEN 27. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 D: Ravensburger Bilanz-Pk, Stuttgart

11:00 L: Grand City Properties Hauptversammlung, Luxemburg

11:00 D: Creditreform Pk zu Insolvenzen, Düsseldorf

13:00 L: Aroundtown Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Akasol Ende der Zeichnungsfrist

F: Societe Generale ao Hauptversammlung

USA: General Mills Q4-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyound Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

D: DIW-Konjunkturbarometer

08:45 F: Verbrauchervertrauen 06/18

10:00 I: Verbrauchervertrauen 06/18

10:00 EU: Geldmenge M3 05/18

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/18 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/18 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/18

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

18:15 USA: Fed-Präsident von Boston, Rosengren, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

12:00 D: Wie viel Geld gibt es aus der Lebensversicherung? BGH verkündet

Urteil zur Beteiligung an Bewertungsreserven, Karlsruhe

12:30 D: Pressegespräch Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH)

zu "Brexit und Arzneimittel - Folgen für Hersteller und die

Versorgung", u.a. mit stellvertretendem BAH-Hauptgeschäftsführer

Hermann Kortland, Berlin

12:30 D: Deutscher Bauerntag (bis 28.06.), Wiesbaden

12:45 Rede Bauernpräsident Joachim Rukwied

13:35 Rede Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU)

D: Wirtschaftsministerkonferenz (WMK) mit Schwerpunkt auf

Gesundheitsbranche (bis 28.06.)

D: Fachmesse vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) "ConCarExpo 2018"

(bis 28.06.) Die ConCarExpo 2018 ist laut Veranstalter Europas

größte internationale Fachmesse zum Thema Connected Car, Automated

Driving und Mobility Solutions, Berlin

DONNERSTAG, DEN 28. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 S: Hennes & Mauritz Q2-Zahlen

10:00 D: Bauer Hauptversammlung

10:00 D: Deutschge Euroshop Hauptversammlung

10:30 D: Singulus Hauptversammlung

10:30 D: Gesco Bilanz-Pk, Erkrath

10:30 D: Expert Bilanz-Pk, Langenhagen

22:15 USA: Nike Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Zumtobel Jahreszahlen

D: Covestro Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 J: Einzelhandel 05/18 (vorläufig)

08:00 D: GfK-Verbrauchervertrauen 06/18

09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 06/18

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 05/18

09:00 E: Verbraucherpreise 06/18 (vorläufig)

10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen,

Bayern 06/18

10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht

10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/18

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 06/18

11:00 EU: Konjunkturklima 06/18

11:00 I: Verbraucherpreise 06/18 (vorläufig)

11:00 EU: Verbrauchervertrauen 06/18 (endgültig)

14:00 D: Verbraucherpreise 06/18 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Abschluss Deutscher Bauerntag

11:20 Rede Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU)

14:00 D: Pk Luftfrachtlogistik-Verbände, u.a. zu Trends der Branche

mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), dem

Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und des

Deutschen Speditions- und Logistikverbandes (DSLV), Berlin

14:00 D: Jahresversammlung des ifo-Instituts, München

Festrede: Klöckner-Chef Gisbert Rühl

EU: EU-Gipfel (bis 29.06.), Brüssel

D: Nicht-öffentlicher Erörterungstermin zum Thema Diesel-Fahrverbote

vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Die Deutsche Umwelthilfe will

das Land Baden-Württemberg dazu zwingen, Urteile zur Luftreinhaltung

durchzusetzen und Diesel-Fahrverbote in Stuttgart zu erlassen.

FREITAG, DEN 29. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 D: Akasol voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard

12:00 USA: Mylan Hauptversammlung

13:30 USA: Delta Air Lines Hauptversammlung

15:00 USA: Bad Bath & Beyond Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 J: Arbeitslosenquote 05/18

01:30 J: Verbraucherpreise 06/18

01:50 J: Industrieproduktion 05/18 (vorläufig)

07:00 J: Wohnungsbaubeginne 05/18

08:45 F: Erzeugerpreise 05/18

08:45 F: Verbraucherpreise 06/18 (vorläufig)

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 06/18

10:30 P: Verbraucherpreise 06/18 (vorläufig)

10:30 GB: BIP Q1/18 (endgültig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 06/18 (vorab)

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 05/18

15:45 USA: PMI Chicago 06/18

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/18 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:30 D: OLG Köln verhandelt über Klage gegen die Deutsche Bank wegen

Postbank-Übernahme. In dem Rechtsstreit geht es um die Frage, ob die

Deutsche Bank den Postbank-Aktionären bei der Übernahme ein zu

niedriges Angebot gemacht hatte.

12:30 D: Pk zur Jahresversammlung der GLS Bank, zur Entwicklung der Branche

und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, Bochum

EU: EU-Gipfel (bis 29.06.), Brüssel

SAMSTAG, DEN 30. JUNI 2018

TERMINE KONJUUNKTUR

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/18

