WÄHRUNGSUNION - Im deutsch-französischen Streit über die Reform der Währungsunion ist Paris zu weitgehenden Zugeständnissen an die Bundesregierung bereit. Sie betreffen einen gemeinsamen Haushalt der Euro-Länder, eine Kernforderung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Frankreich akzeptiert, dass Euro-Länder finanzielle Vorteile, die ihnen im Krisenfall gewährt werden, in besseren Zeiten zurückerstatten. So will Frankreich den deutschen Vorwurf ausräumen, eine Transferunion zu planen. (SZ S. 1)

WÄHRUNGSUNION - Kurz vor den deutsch-französischen Regierungsgesprächen über eine Reform des Euroraums hat die niederländische Regierung bekräftigt, dass sie gemeinsame Finanztöpfe für die Währungsunion ablehnt. Finanzminister Wopke Heokstra sagte, er habe immer noch nicht verstanden, wofür ein Eurohaushalt sinnvoll sei. "Mir konnte noch niemand sagen, welches Problem wir damit lösen sollen". (FAZ S. 17)

WÄHRUNGSUNION - Die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Reform der Währungsunion stoßen in Deutschland auf Kritik von Wirtschaftsverbänden. "Viele der Vorschläge beinhalten direkt oder indirekt Maßnahmen, die in Richtung Risiko-, Haftungs- und Schuldenübernahme gehen und damit den Grundvoraussetzungen für eine langfristig stabile Währungsunion widersprechen", warnt der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) in einem Positionspapier. (Handelsblatt)

KLIMASCHUTZ - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) drückt aufs Tempo beim Klimaschutz. Anfang Juli seien eine Reihe von Gesprächen mit Vertretern besonders CO2-intensiver Branchen vorgesehen, darunter Stahl, Chemie, Baustoffe und Metalle. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sitzt bei den Treffen im Umweltministerium jeweils mit am Tisch. Eine Frage steht im Fokus: Was benötigen die Branchen, um eine nahezu emissionsfreie Produktion hinzubekommen? (Handelsblatt)

KLIMA - Deutschland muss sich darauf einstellen, seine Klimaziele noch stärker zu verfehlen als bislang gedacht. "Die Annahmen, die da zugrundeliegen, sind leider nicht so wahrscheinlich", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) der Süddeutschen Zeitung vor Beginn des Petersberger Klimadialogs an diesem Montag. Mittlerweile hätten viele andere Länder beim Klimaschutz aufgeholt. "Vorreiter waren wir mal." (SZ S. 6/Handelsblatt S. 10)

GRIECHENLAND - Die Verhandlungen für ein umfassendes Paket zwischen Griechenland und den Euro-Partnern stehen kurz vor dem Abschluss, hieß es in Unionskreisen. Es zeichne sich ab, dass Griechenland neben längeren Rückzahlungsfristen für die rund 130 Milliarden Euro aus dem zweiten Hilfsprogramm wie bereits vor zwei Jahren vereinbart auch einen Liquiditätspuffer erhalte. Von 10 bis 20 Milliarden Euro war bislang die Rede. Dem Vernehmen nach könnten es am Ende rund 15 Milliarden Euro sein, damit die Finanzmärkte Griechenlands Standfestigkeit mehr vertrauen. (Welt S. 9)

KI - Unter Europas Fachleuten für Künstliche Intelligenz (KI) wächst die Furcht, durch die Bestrebungen auf diesem Gebiet in den USA und in China abgehängt zu werden. Unter dem Namen "Claire" wollen die mittlerweile mehr als 550 Unterstützer ein Netzwerk exzellenter KI-Einrichtungen auf den Weg bringen und außerdem ein zentrales Labor, das sie mit dem Kernphysikzentrum Cern in Genf vergleichen". (FAZ S. 19)

ZEITARBEIT - Ein Jahr nachdem neue, schärfere Regeln für Zeitarbeit in Kraft getreten sind, erwarten die Personalverleiher einen deutlichen Dämpfer. Erste Zeitarbeiter haben ihre Stelle verloren, wie aus einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts Lünendonk hervorgeht. (FAZ S. 20)

