The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1482770010 WORLD BK 16/24 ZO MTN BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS1830407075 DT. BK LUX. 18/21 BD02 BON JPY N

CA XFRA XS1835946564 VIVAT 18/UND. FLR BD02 BON EUR N

CA CX61 XFRA CA13711B1085 CANAMEX GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 5CA XFRA CA2073241044 CONIFEX TIMBER INC. EQ00 EQU EUR N

CA R9U2 XFRA CA39342L1085 GREEN THUMB INDS EQ00 EQU EUR N

CA RFQ XFRA CA83425Q1054 SOLIUM CAPITAL INC. EQ00 EQU EUR N

CA TNW XFRA CA87262G1046 TNR GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 5NG XFRA CA91912H1082 VALENER INC. EQ00 EQU EUR N

CA 6GF XFRA PLBSK0000017 ING BK SLASK NAM. ZY 1 EQ00 EQU EUR N

CA 6RK XFRA PLCCC0000016 CCC S.A. ZY 0,1 EQ01 EQU EUR N

CA 58S XFRA PLENEA000013 ENEA S.A. ZY 1 EQ01 EQU EUR N

CA 5PL XFRA PLZATRM00012 GRUPA AZOTY S.A. EQ01 EQU EUR N

CA 7F0 XFRA US3596641098 FULGENT GENETICS DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA DJER XFRA LU0348784041 AGIF-ORIENTAL INCOME AT E FD00 EQU EUR N

CA GSWM XFRA LU0404923301 GS-CHINA OP.EQ.PTF.B D DL FD00 EQU EUR N