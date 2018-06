The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000383872 OESTERR. 15.07.27 PRIN. BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002185511 CIE ENT. CFE 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0042899630 PFZ.SCHW.KT.BKN 08-18 388 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0240623741 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-18 446 BD00 BON CHF N

CA XFRA SG57D5995717 SEMBCORP INDS 13/UND. BD00 BON SGD N

CA XFRA US462652AE80 IRAK 2023 144A BD00 BON USD N

CA XFRA XS0514497386 ONTARIO PROV. 10/20 MTN BD00 BON JPY N

CA XFRA DE000HVB08P5 UC-HVB USD 18 LIBOR BD01 BON USD N

CA XFRA SG6VI9000005 FRASERS PRO.TR.15/UND.FLR BD01 BON SGD N

CA XFRA SG7R75940980 MALAYAN BKG BERH. 08/UND. BD01 BON SGD N

CA IRJB XFRA US46507NAD21 ISRAEL ELEC.13/18MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0167260529 MUENCH.RUECK 03/28 FLR BD01 BON GBP N

CA XFRA SG7V23953782 TEMASEK FIN.(I) 10/20 MTN BD02 BON SGD N

CA XFRA US31359MEU36 FED.NATL MTGE ASS. 99/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US3135G0A781 FED.NATL MTGE ASS. 15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US3135G0D751 FED.NATL MTGE ASS. 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA US3135G0YT44 FED.NATL MTGE ASS. 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US3135G0ZR78 FED.NATL MTGE ASS. 14/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US3135G0ZY20 FED.NATL MTGE ASS. 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1082890663 VOLKSWAGEN INTL 14/39 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1243153019 APPLE 15/20 BD02 BON JPY N