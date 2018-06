FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.241 EUR

H5AB XFRA DE0009807016 HAUSINVEST 0.300 EUR

WIGA XFRA DE000A11QCU2 SPORTTOTAL AG WDL 14/19 0.029 EUR

XFRA DE000HLB3CH0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/16 0.001 %

VGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.345 EUR

HP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.216 EUR

TUL1 XFRA US9001112047 TURKCELL ILETISIM H.2,5/1 0.163 EUR

SGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.052 EUR

SHI XFRA US82935M1099 SINOPEC SHAN H YC1ADR/100 4.112 EUR

RTS2 XFRA US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1 0.915 EUR

1HTA XFRA US4485791028 HYATT HOTELS CL. A DL-,01 0.129 EUR

ECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.354 EUR

5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.229 EUR

ELP XFRA US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 0.021 EUR

TUL XFRA TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM TN 1 0.034 EUR

SGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.052 EUR

TQIR XFRA IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 0.028 EUR

UEI XFRA IT0003242622 TERNA R.E.N. SPA EO -,22 0.146 EUR

SNM XFRA IT0003153415 SNAM S.P.A. 0.129 EUR

TZ8 XFRA IT0003027817 IREN S.P.A. EO 1 0.070 EUR

HE9 XFRA IT0001250932 HERA S.P.A. EO 1 0.095 EUR

AUL XFRA IT0001137345 AUTOGRILL S.P.A. 0.190 EUR

3MU XFRA FR0000038606 MANITOU B.F. SA INH. EO 1 0.620 EUR

QB7 XFRA DE0005202303 QUIRIN PRIVATBK O.N. 0.030 EUR

SYZ XFRA DE0005104806 SYZYGY AG O.N. 0.390 EUR

SB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.160 EUR

ELPA XFRA BRCPLEACNPB9 CIA PARANAENSE EN. PFD B 0.020 EUR

XFRA DE000HSH4ND1 HSH NORDBANK MZC 24 13/21 0.000 %

WIB XFRA AT0000831706 WIENERBERGER 0.400 EUR

3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.043 EUR

C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.129 EUR

KA1 XFRA US4835481031 KAMAN CORP.-COM. DL 1 0.173 EUR

SPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.930 EUR

A0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.664 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.237 EUR