Cicor Technologies Ltd. - Cicor gewinnt Grossauftrag mit einem führenden Anbieter in der Industrietechnik

Bronschhofen, 18. Juni 2018 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN).Die Gruppe kann heute den Gewinn eines neuen Grossauftrages mit einem führenden europäischen Anbieter in der Industrietechnik bekanntgeben.

Dieser Anschlussauftrag umfasst bestehende Produkte mit Stückzahlsteigerungen und liegt in einem hohen einstelligen Millionen Schweizerfranken Bereich. Daneben konnten weitere Projekte mit dem Kunden gewonnen werden.

Die Abwicklung des Auftrages erfolgt an den Produktionsstandorten der Cicor Gruppe in Asien. Die Umsatzverbuchung ist überwiegend für das Jahr 2019 geplant.

