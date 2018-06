Die letzte Börsenwoche geht an die bullishen Marktteilnehmer. Vor allem in der zweiten Wochenhälfte konnten sich die Bullen durchsetzen. Somit bekamen wir den erwarteten Umschwung im DAX zu sehen. Bereits zum Wochenstart blieb der Dax stabil. Dies geschah bis Mittwoch sogar bei negativen Wettereinflüssen und konnte so, wie angekündigt, als Vorbote für den restlichen Wochenverlauf gedeutet werden. ...

