(In der um 6.24 Uhr gesendeten Tagesvorschau muss der Austragungsort des Fußballspiels um 14 Uhr zwischen Schweden und Südkorea richtig Nischni Nowgorod heißen UND NICHT Nischni Nowograd. Es folgt eine korrigierte Fassung der Tagesvorschau.)

TAGESVORSCHAU/18. Juni 2018

=== 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juni 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Schweden - Südkorea, Nischni Nowgorod *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: Belgien - Panama, Sotschi 18:25 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Keynote auf der Veranstaltung "Finanzplatz Deutschland 2030 - Vision, Strategie, Maßnahmen!" des unternehmerischen Berufsverbandes Wirtschaftsforum der SPD, Berlin *** 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Antrittsbesuch des neuen italienischen Ministerpräsidenten Conte, Berlin 19:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Rotary Club of Savannah 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: Tunesien - England, Wolgograd *** 21:00 PT/EZB, Geldpolitisches Forum (bis 20.6.), Eröffnung durch EZB-Präsident Draghi, Sintra 22:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der Federal Reserve Bank of New York *** - DE/CSU-Parteivorstand, Beratung über Asylpolitik, München - DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung, Wolfsburg - DE/Deutsche Börse AG, Erstmalige Berechnung der "Schattenindizes" MDAX, SDAX, TecDAX im Zuge der Reform der DAX-Indexfamilie ab 24.9., bei der die Zahl der Mitglieder im MDAX auf 60 (50), im SDAX auf 70 (50) steigt und die Trennung von Classic- und Tech-Segment aufgehoben wird - DE/Capsensixx AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai und Hongkong geschlossen - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Delivery Hero - Puma - Scout24 + HERAUSNAHME - Alstria Office - Krones - Stada TecDAX + NEUAUFNAHME - Siemens Healthineers + HERAUSNAHME - Aumann SDAX + NEUAUFNAHME - Alstria Office - Aumann - DWS - Hellofresh - Krones + HERAUSNAHME - bet-at-home - Delivery Hero - Diebold Nixdorf - Puma - Scout24 ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2018 01:04 ET (05:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.