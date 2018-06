Branchen, in denen Programmierkenntnisse erforderlich sind, sehen sich weltweit mit einem zunehmenden Fachkräftemangel konfrontiert. Vor diesem Hintergrund werden immer mehr Bildungsprogramme entwickelt, die Kindern ermöglichen sollen, Programmierkenntnisse durch praxisnahes Lernen zu erwerben. "Für Farnell Element 14 bedeutet die Kombination aus unseren exklusiv entwickelten Platinen, wie BBC Microbit und Codebug, und erfolgreichen Partnerschaften mit anderen Lieferanten im Bereich der Produktentwicklung, darunter Raspberry Pi und Beagleboard, dass wir eine der umfassendsten Paletten an Lernplatinen auf dem Markt anbieten können", erklärt Peter Wenzel, Global Head of Software and Single Board Computing für Premier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...