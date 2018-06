FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des Drachenbootfests geschlossen.

FUßBALL-WM

14:00 Gruppe F: Schweden - Südkorea, Nischni Nowgorod

17:00 Gruppe G: Belgien - Panama, Sotschi

20:00 Gruppe G: Tunesien - England, Wolgograd

TAGESTHEMA

Trotz aller Appelle zur Kompromissbereitschaft hat sich im unionsinternen Streit um die Flüchtlingspolitik keine Lösung abgezeichnet. Die Fronten blieben auch am Wochenende verhärtet. Spekuliert wurde unter anderem über einen EU-Sondergipfel, für den es laut Bundesregierung aber keine konkreten Pläne gibt. Am Montag kommen CDU und CSU in Berlin und München zu Gremiensitzungen zusammen, um über den weiteren Kurs zu beraten.

Zwischen CDU und CSU schwelt seit Tagen ein erbitterter Streit. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) pocht darauf, bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. Merkel lehnt das ab, sie setzt auf europäische Absprachen.

Der CSU-Vorstand will Merkel laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung eine Frist von zwei Wochen einräumen. Die Zurückweisung an der Grenze soll zwar beschlossen werden, der Vollzug aber bis zum EU-Gipfel in zwei Wochen ausgesetzt bleiben, wie das Blatt unter Berufung auf CSU-Kreise berichtete. Sollten bei dem Gipfel keine befriedigenden Vereinbarungen getroffen werden, werde die Bundespolizei mit flächendeckenden Kontrollen und Zurückweisungen beginnen.

Vor der CSU-Vorstandssitzung schlug Seehofer in einem Interview versöhnliche Töne an. "Niemand in der CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen, die CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft aufzulösen oder die Koalition zu sprengen", sagte der Innenminister der "Bild am Sonntag".

Die "Bild"-Zeitung berichtete derweil, dass Kanzlerin Merkel an einem Sondergipfel mehrerer europäischer Staaten zur Flüchtlingspolitik arbeite. Das Treffen von Staaten, die von der Flüchtlingskrise besonders betroffen sind, solle noch vor dem EU-Gipfel am 28. und 29. Juni stattfinden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise mehrerer EU-Staaten. Teilnehmen sollen demnach neben Deutschland unter anderem Griechenland, Italien und Österreich. Ein Regierungssprecher sagte allerdings, es sei "kein EU-Sondergipfel geplant".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung

DE/Deutsche Börse AG, Erstmalige Berechnung der "Schattenindizes" MDAX, SDAX, TecDAX im Zuge der Reform der DAX-Indexfamilie ab 24.9., bei der die Zahl der Mitglieder im MDAX auf 60 (50), im SDAX auf 70 (50) steigt und die Trennung von Classic- und Tech-Segment aufgehoben wird

DE/Capsensixx AG, Ende der Zeichnungsfrist

Folgende Indexänderungen werden mit Handelsbeginn am Montag wirksam:

+ MDAX NEUAUFNAHME - Scout24 - Delivery Hero - Puma HERAUSNAHME - Stada - Krones - alstria-office + TecDAX NEUAUFNAHME - Siemens Healthineers HERAUSNAHME - Aumann + SDAX NEUAUFNAHME - Krones - alstria-office - DWS - Hellofresh - Aumann HERAUSNAHME - Diebold Nixdorf - bet-at-home - Scout24 - Delivery Hero - Puma + FTSE-100 NEUAUFNAHME - Ocado Group - GVC Holdings HERAUSNAHME - G4S - Mediclinic International

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Wohnen 0,80 EUR Quirin Privatbank 0,03 EUR Syzygy 0,39 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Daten angekündigt.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SK/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023 (Volumen offen) Auktion 1,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2037 (Volumen offen) 12:00 BE/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3,1 bis 3,6 Mrd EUR, davon: 0,20-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 0,80-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2028 1,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2031 1,60-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2047

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.771,00 -0,48% Nikkei-225 22.651,68 -0,88% Shanghai-Composite Feiertag INDEX zuletzt +/- % DAX 13.010,55 -0,74 DAX-Future 13.051,50 -0,67 XDAX 13.069,55 -0,68 MDAX 26.951,13 -0,81 TecDAX 2.863,55 -2,72 EuroStoxx50 3.505,02 -0,63 Stoxx50 3.088,80 -1,02 Dow-Jones 25.090,48 -0,34 S&P-500-Index 2.779,42 -0,11 Nasdaq-Comp. 7.746,38 -0,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,00% +15

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,40 0,40 -0,03 USA 2 Jahre 2,53 2,55 0,64 USA 10 Jahre 2,91 2,92 0,49 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte die Stimmung auch am Montag dämpfen. Die Börsen in Europa werden vor diesem Hintergrund kaum verändert erwartet. Daneben führt aber auch die Regierungskrise in Deutschland zu Zurückhaltung unter den Anlegern. "Sollte die Regierung platzen, wäre das klar negativ", sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings gebe es erste Anzeichen, dass die CSU nun wieder kompromissbereiter sei. Unter den einzelnen Sektoren könnten Öl- und Rohstoffwerte stärker unter Druck geraten. Hier belastet neben dem Handelsstreit auch die rekordhohe Ölförderung in den USA. Zudem steht das Erdölkartell Opec kurz davor, die Produktion auszuweiten.

Rückblick: Leichter - Die von den USA beschlossenen Strafzölle auf chinesische Waren haben auch die europäischen Aktienmärkte am Freitag belastet. Die Verluste hielten sich aber in Grenzen, weil die Maßnahmen nicht wirklich überraschend kamen. Ein Teil der Verkäufe dürfte auch durch den großen Verfall getrieben worden sein. Daneben wirkten die EZB-Aussagen vom Donnerstag nach. Die Aussicht darauf, dass sich die erste Zinserhöhung nach hinten verschieben wird, belastete die Aktien von Banken und Versicherern, deren jeweiligen Sektoren um 1,9 und 1,6 Prozent fielen. Nur die Sektoren Energie und Rohstoffe gaben mit 2,1 und 3,3 Prozent noch stärker nach, nachdem die Preise für Öl und andere Rohstoffe stark unter Druck geraten waren. Vergleichsweise gut hielten sich Versorger mit minus 0,1 Prozent. Für den hochverschuldeten Sektor sind die länger niedrig bleibenden Zinsen eine gute Nachricht. Am übrigen Markt gewannen Tesco in London nach Vorlage überzeugender Quartalszahlen 2,0 Prozent. Rolls-Royce (+7,6 Prozent) profitierten von Aussagen des Triebwerkherstellers zum Cashflow.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Lufthansa nahmen die Abwärtsbewegung wieder auf und verloren 3,7 Prozent. Ceconomy zogen dagegen um 4,5 Prozent an. Die Analysten von Baader Helvea lobten die Entscheidung von Ceconomy zur Trennung von ihrem Russlandgeschäft. Bei Bayer (-0,7 Prozent) ging am Freitag der Bezugsrechtshandel im Rahmen der Kapitalerhöhung zu Ende. Die 6,0 Milliarden Euro umfassende Maßnahme ist Teil der mittlerweile abgeschlossenen Übernahme von Monsanto. Für 23 alte können die Aktionäre zwei junge Aktien zum Stückpreis von 81 Euro beziehen. Die Bezugsrechte schlossen bei 1,67 Euro. Einen starken Börsenstart legten die Aktien von Home24 SE hin. Der erste Kurs der Titel, die zum Preis von 23 Euro ausgegeben worden waren, lag bei 28,50 Euro. Zum Börsenschluss notierten die Titel bei 29,40 Euro - ein Plus von 27,8 Prozent auf den Ausgabekurs.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler hat am Freitagabend König Fußball regiert. "Das WM-Spiel hat offenbar mehr interessiert als der Handel mit Aktien", sagte der Marktakteur mit Blick auf das umsatzarme Geschäft. Auffälligkeiten bei einzelnen Werten habe es nicht gegeben. Spanien und Portugal hatten sich am Abend bei der Fußball-WM in Russland 3:3 getrennt.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Wall Street belastet. US-Präsident Donald Trump verhängte Zölle auf Importe aus China im Volumen von 50 Milliarden Dollar. Berichte in den USA legten nahe, dass die US-Regierung bereits an Zöllen im Umfang von 100 Milliarden Dollar arbeite, hieß es. Peking reagierte prompt mit Zöllen auf US-Waren in vergleichbarer Höhe. Im späten Handel erholten sich die Kurse etwas von den Tagestiefs, was Händler aber nicht erklären konnten. Vielleicht war der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, verantwortlich, denn er ging weiterhin davon aus, dass die Fed 2018 nur drei und nicht wie seit Mittwoch mehrheitlich veranschlagt vier Zinsschritte vornehmen werde. Konjunkturdaten fanden in dieser Gemengelage kaum Beachtung, zumal die Daten auch keine klare Tendenz erkennen ließen. Mit dem Absturz der Ölpreise gerieten die entsprechenden Sektorwerte unter Abgabedruck. Der Energiesektor büßte als Schlusslicht 2,1 Prozent ein. Occidental Petroleum, Exxon Mobil und Chevron fielen zwischen 1,2 und 2,0 Prozent. Ansonsten wurden vor allem konjunkturzyklische Werte mit dem Handelskonflikt verkauft. Caterpillar verloren 2,0 Prozent. Adobe sanken trotz guter Geschäftszahlen und eines positiven Ausblicks um 2,4 Prozent. Die Aktie hatte im laufenden Jahr bereits um fast 50 Prozent zugelegt. Für Qualcomm ging es um 0,7 Prozent nach oben, nachdem der chinesische Regulierer Berichten zufolge

