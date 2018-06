In Zeiten politischer wie wirtschaftlicher Turbulenzen suchen Anleger verzweifelt nach einem Fels in der Brandung. Die flüssige Antwort: Wasser und Wasserversorgung. Auf lange Sicht bietet das Thema große Chancen.

Die Selbstverständlichkeit, mit der wir in den westlichen Industrieländern das Wasser aus dem Hahn laufen lassen, kennt man in vielen anderen Regionen der Erde nicht. Der Engpass in der südafrikanischen Metropole Kapstadt, in der nach drei Jahren der Dürre die Wasservorräte aufgebraucht sind, der Verbrauch mittlerweile stark rationiert wird und wo sich ein regelrechter Schwarzmarkt für das nasse Element etabliert hat, ist dafür nur ein Beispiel.

Rund 70 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, doch nur ein verschwindend geringer Teil davon ist für den Menschen genießbar. Etwa 97,5 Prozent der weltweiten Wassermenge sind salzhaltig, zudem ist der Großteil des Rests "gebunden" - und zwar in Form von Gletschern und polaren Eismassen. Unterm Strich sind nur circa 0,3 Prozent der globalen Wasserreserven als das nutzbar, was wir gemeinhin als Trinkwasser bezeichnen.

Zwar würde selbst diese Menge grundsätzlich ausreichen, um die Menschheit zu versorgen - doch weil die weltweiten Vorräte regional äußerst unterschiedlich verteilt sind, haben weltweit rund 900 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Wie groß die Unterschiede in den einzelnen Ländern sein können, legt ein Vergleich des durchschnittlichen Wasserverbrauchs offen: Während der Konsum in Deutschland pro Kopf und Tag im Schnitt etwa 160 Liter beträgt, sind es in den USA 580 Liter. In den Staaten Afrikas liegt der Wasserverbrauch hingegen gerade mal im Schnitt bei 20 Liter pro Person und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...