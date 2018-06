FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec und Sanofi haben die Verhandlungen im Bereich Antiinfektiva abgeschlossen und sind im Plan, die gesamte Transaktion im ersten Halbjahr abzuschließen. In Frankreich müssten noch die Aufsichtsbehörden zustimmen, teilte das Hamburger Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen mit. Evotec geht davon aus, dass der Deal in den kommenden Wochen finalisiert wird.

Sanofi und Evotec hatten im März angekündigt, dass die Franzosen ihr Portfolio an frühphasigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie ein Expertenteam von über 100 Mitarbeitern an Evotec transferieren. Ziel der Vereinbarung ist der Aufbau einer Plattform zur beschleunigten Erforschung und Entwicklung von Antiinfektiva. Evotec erhalte eine Vorabzahlung von 60 Millionen Euro sowie "zusätzliche, signifikante finanzielle Unterstützungen". Sanofi behalte Optionsrechte an der Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung der Antiinfektiva-Projekte, die aus den lizenzierten Produkten hervorgehen.

"Zusammen sind wir sehr gut positioniert, um zum global bevorzugten Partner in der Wirkstoffforschung und -entwicklung in diesem wichtigen therapeutischen Bereich zu werden", erklärte Evotec-CEO Werner Lanthaler laut Mitteilung. Ziel

