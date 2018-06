Bis Ende Juni wollte Tesla-Chef Musk mit einer Verspätung von einem halben Jahr endlich die Produktion des Tesla Model 3 auf 5000 Stück pro Woche gebracht haben. In einer E-Mail an die Mitarbeiter macht Musk Druck.

Wieder einmal hat Tesla-Chef Elon Musk eine E-Mail an seine Mitarbeiter verschickt. Und wieder einmal gibt es wenig Erfreuliches darin zu lesen. Der Betreff: "Nur noch 8 Tage, um 700 Autos pro Tag oder 5000 die Woche zu erreichen". Die Rede ist vom Produktionsziel des Tesla Model 3: bis Ende Juni sollen es 5000 Autos pro Woche sein.

In seiner Nachricht vom Freitag spricht Musk davon, dass "radikale Verbesserungen notwendig" seien, um Teslas Quartalsziel für die Produktion des Model 3 zu erreichen. Das geht aus einem Bericht des US-Senders CNBC hervor, der das Schreiben in Berufung auf einen Tesla-Mitarbeiter am Wochenende veröffentlichte.

Zwar lobte Musk in seiner E-Mail an alle Tesla-Mitarbeiter auch die Fortschritte, die sie in letzter Zeit bei der Model-3-Produktion gemacht hätten. Die Kernbotschaft ist aber eine andere: Ranklotzen ist angesagt. "Ich werde in den nächsten Tagen fast 24/7 in unseren Fremont-Werk vor Ort sein, um mit den einzelnen Gruppen sicherzustellen, dass sie so viele Ressourcen haben, wie sie bewältigen ...

