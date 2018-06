flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI fiel in der abgelaufenen Handelswoche deutlich zurück. Mit Interesse werden US-Rohölhändler das auch in Bezug auf den WTI-Kontrakt nicht von seiner Bedeutung zu unterschätzende, am Freitag anstehende OPEC-Treffen in Wien verfolgen. Eine sofortige Produktionserweiterung steht wohl eher nicht bevor, doch eine Ankündigung zur Produktionsausweitung für den Beginn des neuen Jahres wäre schon denkbar. Kein OPEC-Land wird das Interesse haben, den Preis für Öl nun wieder deutlicher talwärts fallen zu lassen.

Zur Charttechnik: Die letzte größere Korrektur des WTI-Preise fand am 09. Februar 2018 mit einem Kurs von 56,93 US-Dollar ihr Ende. Seitdem ging es bis auf das Mehrjahreshoch vom 22. Mai 2018 bei 72,90 US-Dollar aufwärts. Ausgehen von diesen beiden Kursmarken wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu bestimmen. Die Widerstände fänden sich demnach bei 66,80/69,15 und 72,90 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei 63,03/60,69 und 56,93 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

