Appian Corporation – folgt jetzt der Ausbruch?

Symbol: $GOOS WKN: A2DM00 ISIN: CA1350861060 Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:Appian Corporation ist eine Aktie aus dem Telekommunikationssektor, die seit einem knappen Jahr zum Handel an der Börse zugelassen worden ist. Das Unternehmen bietet eine Softwareentwicklungsplattform, die die Erstellung von Datenflüssen, Datensätzen und anderen Softwareelementen automatisiert. Seit dem Ausbruch über die 32 US-Dollar Marke im Juni befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend und könnte kurz davor sein das Allzeithoch von 43, 45 US-Dollar zu durchbrechen.Expertenmeinung:Das erhöhte Volumen an den letzten 3 grünen Kerzen fällt auf und macht die Aktie zu einem interessanten Long-Kandidaten. Der Stopp-Loss wäre jedoch bei einem Kauf am Breakout viel zu weit entfernt und dadurch entsteht kein vorteilhaftes Gewinn-Verlust-Verhältnis. Aus diesem Grund wäre erstmal interessant zu sehen wie sich die Aktie entwickelt: Kommt es zum Ausbruch und Pullback wäre ein Setup mit gutem Gewinn-Verlust-Verhältnis interessant. Kommt es hingegen zu einem Fehlausbruch, sollte man ebenfalls den weiteren Kursverlauf beobachten und darauf achten ob sich der Aufwärtstrend überhaupt fortsetzt.Das Unternehmen gibt die Quartalszahlen Anfang August bekannt und Trades zu diesem Zeitpunkt wären mit erhöhtem Risiko verbunden, da ein Gap in jeder Richtung entstehen kann.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht: BULLISCH Beitrag zur Verfügung gestellt von www.ratgebergeld.at