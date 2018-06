Quartalszahlen bringen Canada Goos Holding zum Explodieren!

Symbol: $GOOSWKN: A2DM00ISIN: CA1350861060Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:Canada Goose Holdings Inc. ist ein Unternehmen aus dem Verbrauchersektor mit Hauptsitz in Kanada. Das Unternehmen entwirft, produziert und verkauft hochwertige Outdoor-Bekleidung für Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder.Canada Goose Holdings Inc. hat am Freitag, den 15 Juni Quartalszahlen bekannt gegeben, die die Prognosen übertroffen haben und für einen Anstieg des Kurses über 30% gesorgt haben. Saubere Charts in einem Aufwärtstrend mit positiven Reaktionen auf die Quartalszahlen machen die Aktie sehr attraktiv. Das hohe Volumen am Freitag kann als erhöhtes Interesse bei den Anlegern gedeutet werden.Expertenmeinung:Die Aktie ist ein sehr interessanter bullischer Kandidat, jedoch wäre vorerst eine Konsolidierung im Ausbruchsbereich der 47 US-Dollar Marke wünschenswert. Es wäre nicht unüblich, wenn die Aktie in den nächsten Tagen weiter steigt und der Pullback erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. In diesem Fall wäre allerdings ein Einstieg sehr schwierig, da man kein vernünftiges Gewinn-Verlust Verhältnis hat und dadurch der Vorteil am Markt abnimmt. Aus diesem Grund ist erstmal Geduld gefragt und Einstiege erst bei einem gutem Setup eingehen.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht: BULLISCHBeitrag zur Verfügung gestellt von www.ratgebergeld.at