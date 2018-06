Am Freitag kommt die OPEC in Wien zu ihrem turnusmäßigen Treffen zusammen. Man vermutet in Kreisen der Beobachter, dass man dort die Aufweichung, womöglich sogar die Beendigung der Fördermengenbegrenzung beschließen wird, die installiert wurde, um die schwachen Ölpreise zu stabilisieren und auf für die OPEC-Staaten wieder einträglichere Levels zu heben.

Den vollständigen Artikel lesen ...