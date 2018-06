Was für ein Abverkauf! Rechnet man das Tageshoch des Donnerstags, als Gold den Ausbruch nach oben versuchte, mit hinein, waren es in der Spitze knapp 35 US-Dollar in wenig mehr als einem Handelstag, die der Goldpreis nach unten durchgereicht wurde. Aber ist das schon genug, um einen neuen Baisseschub einzuläuten?

