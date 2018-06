Aus einem recht großen Minus von in der Spitze fast 300 Punkten wurde am Freitag am Ende ein nur höchst moderater Abschlag von 85 Zählern. Was den Eindruck erweckt, dass die Bullen an der Wall Street das Geschehen absolut unangefochten dominieren und die Zuversicht unerschütterlich ist und bleiben wird. Aber das könnte sehr gut nur ein Eindruck sein, der schöne Schein, der dem bullischen Lager nur recht sein kann, weil allzu viel mehr als das die Kurse nicht trägt.

