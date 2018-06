Als eines der am häufigsten verwendeten Vokabeln ist das IoT (Internet der Dinge), auch IoE (Internet of Everything) genannt, nach und nach in fast jeden Bereich des täglichen Lebens vorgedrungen. Derzeit sind wir von zahlreichen IoT-Geräten wie Fitness Tracker, Thermostat, Smart-LED und so weiter umgeben. Das auf der ITU (International Telecommunication Union) basierende IoT ist definiert als eine globale Infrastruktur, die fortschrittliche Dienste durch die Verbindung von (physischen und virtuellen) Dingen auf der Grundlage bestehender und sich entwickelnder interoperabler Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglicht. Standards für IoT-Anwendungen gibt es hauptsächlich auf zwei Arten. Auf der einen Seite liegen die Standards in der Stream-Verarbeitung, die die Objektdomäne, die wahrnehmende Kontrolldomäne, die Serviceanbieterdomäne, die Ressourcenaustauschdomäne, die Operationskontrolldomäne und die Benutzerdomäne abdeckt. Auf der anderen Seite basieren die Standards auf Hardware, die zur Integration von IoT-Anwendungen beiträgt, einschließlich Sensoren und Ausrüstung, die für die Front-End-Verarbeitung und Übertragungskommunikation verantwortlich sind.

Leistungsanforderung für IoT-Geräte

Ganz klar gehören IoT-Geräte zur elektronischen

