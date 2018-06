(JK-Trading.com) - Der DAX hat nach seinem imposanten Lauf am vergangenen Donnerstag, initiiert durch die EZB, wie erwartet zu einer Verschnaufpause angesetzt. Was in meinen Augen überraschend kam war die Tatsache, dass der DAX nicht auf hohem Niveau konsolidierte, stattdessen zu einem Rücksetzer in den Bereich um 13.000/020 Punkte ansetzte. Begünstigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...