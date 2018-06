Wien (www.anleihencheck.de) - Datenseitig geht es in den nächsten Tagen in den USA überschaubar zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nennenswert seien vor allem die Zahlen zu den Verkäufen bestehender Wohnhäuser (Do). Aufgrund der vorliegenden regionalen Daten zeichne sich für Mai anders als vom Konsens erwartet ein Rückgang ab. Die Wohnungsbaubeginne (Di) dürften gegenüber April dagegen leicht zugelegt haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...