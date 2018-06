Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat am Freitag den Hexensabbat zu spüren bekommen. Im Laufe des Tages rutschte der DAX immer weiter ab. Das Wochenfazit kann sich allerdings sehen lassen. Der DAX legte 250 Punkte bzw. mehr als zwei Prozent zu. Damit schloss er über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten. Marktidee: Gold Der Goldpreis weist seit dem Korrekturtief vom Dezember 2016 einen intakten Aufwärtstrend auf. In den vergangenen Wochen lief es allerdings nicht gut für das Edelmetall. Am Freitag kam deutlicher Verkaufsdruck auf. Dadurch sank der Goldpreis auf ein neues Jahrestief.