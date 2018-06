Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japan verzeichnet im Mai erstes Handelsdefizit seit drei Monaten

Japan hat im Mai verstärkt Flugzeuge und Flugzeugtriebwerke aus den Vereinigten Staaten importiert und deswegen das erste Handelsdefizit seit drei Monaten verzeichnet. Nach Daten des japanischen Finanzministeriums vom Montag lag das Handelsdefizit bei 578,3 Milliarden Yen und damit über der Konsensschätzung von 21 Milliarden Yen nach einer Nikkei-Umfrage. Japan steht, wie andere US-Handelspartner auch, unter Druck seinen Handelsüberschuss gegenüber den USA zu senken. Die Importe legten in dem Monat um 14 Prozent im Jahresvergleich zu und die Exporte kletterten um 8,1 Prozent.

CSU dementiert Bericht über Zwei-Wochen-Frist für Merkel im Flüchtlingsstreit

Die CSU hat einen Bericht dementiert, wonach der Parteivorstand Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Streit über die Flüchtlingspolitik eine Frist von zwei Wochen einräumen will. Die Meldung sei "frei erfunden, das ist pure Desinformation", sagte ein CSU-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Für alles weitere müsse die für Montag geplante Vorstandssitzung abgewartet werden.

Lieferwagen fährt in den Niederlanden in Gruppe von Fußgängern

In den Niederlanden ist ein Lieferwagen in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei einen Menschen getötet. Drei weitere Menschen wurden bei dem Vorfall beim Pinkpop-Festival in Landgraaf nahe der deutschen Grenze schwer verletzt, wie die niederländische Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer des Lieferwagens flüchtete und wird gesucht.

Syriens Staatsmedien melden Angriff der US-geführten Koalition auf Stützpunkt

Die US-geführte Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien hat Berichten der syrischen Staatsmedien zufolge schwere Luftangriffe auf eine Stellung der Regierungstruppen geflogen. Maschinen der "amerikanischen Koalition" hätten eine syrische Stellung in der Region al-Hari nahe der Grenze zum Irak bombardiert und mehrere Menschen getötet, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana in der Nacht zum Montag.

Duque kündigt nach Wahlsieg in Kolumbien "Korrekturen" am Friedensvertrag an

Nach der Präsidentschaftswahl in Kolumbien hat der konservative Wahlsieger Ivan Duque "Korrekturen" im Friedensvertrag mit der Farc-Guerilla angekündigt. "Der Frieden, nach dem wir streben, der Korrekturen erfordert, wird Korrekturen haben, damit die Opfer im Zentrum dieses Prozesses stehen, um Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung zu garantieren", sagte Duque nach seinem Sieg vor Anhängern in seiner Wahlkampfzentrale.

Japanische Medien: Mehrere Tote bei Erdbeben befürchtet

Bei einem schweren Erdbeben in Japan könnte es möglicherweise Tote gegeben haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender NHK und der Privatsender TV Asahi berichteten, es gebe "mehrere" Tote. Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, ein neunjähriges Mädchen sei von einer beschädigten Wand in einem Schwimmbad nördlich der Stadt Osaka eingeklemmt worden. Die örtliche Polizei erklärte, die Berichte nicht bestätigen zu können.

