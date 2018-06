Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Belp (pts012/18.06.2018/09:00) - Mehr als 78.000 Eventbesucher nutzen die schnellen, äußerst robusten und wetterbeständigen Kassen von Avance Pay beim Hurricane-Festival. FKP Eventservice, verwendet die Highspeed-Kassenlösungen von Avance Pay aufgrund der guten Erfahrungen bereits zum zweiten Mal auf dem beliebten Hurricane-Festival 2018. Schon bei der Premiere 2017 mit 78.000 Besuchern an drei Tagen unterstrich das Kassensystem beim Hurricane seine absolute Ausgereiftheit und Eventtauglichkeit. Marc Engelke, Co-Geschäftsführer der FKP Eventservice GmbH über die Zusammenarbeit: "Avance Pay garantiert uns absolute Zuverlässigkeit sowie die professionelle Betreuung unserer Events vor Ort. Wir können jederzeit bei Bedarf Eventkassen anmieten. Damit erfüllt Avance Pay als einziger Kassenanbieter unseren Wunsch nach einem wirklich schnellen und einfachen 'Openloop-System'." Die Bedürfnisse von hunderttausend Besuchern optimal abdecken "Jeder der über 78.000 Besucher hat die Möglichkeit, am Hurricane-Festival entweder in bar, mit Debitkarte oder mit Kreditkarte zu bezahlen. Wir könnten das System jederzeit auf 'Closedloop Cashless' sowie eine Kombination mit Akkreditierung- oder Access-Control erweitern", erklärt Marc Engelke. Das Zahlen mit Debit- und Kreditkarten beschleunigt den Bedienvorgang und steigert den Umsatz. Reports in Echtzeit ermöglichen den punktgenauen Einsatz von Personal und Ware. Mit Avance Event können Gäste, VIPs, Presse und Personal akkreditiert sowie Zugangsberechtigungen in jeder Zone zuverlässig kontrolliert werden. Auf Knopfdruck lässt sich nach der Veranstaltung der finanzielle Erfolg sofort berechnen. Über die Avance Pay AG Avance Pay AG ist ein rasch wachsendes Schweizer Hightech-Unternehmen. Seine patentierten offlinefähigen Cashless-Payment- und Registrierkassen-Systeme liefern besonders zuverlässige, sichere und sehr benutzerfreundliche Kassenlösungen für Eventveranstalter, Stadionbetreiber und Eventgastronomen. Avance Pay AG wurde 2011 von Heinz Bircher-Nagy und Peter Danz gegründet. Beide sind führende Experten aus dem Bereich elektronischer Transaktionen und Finanzdienstleistungen. Über die FKP Eventservice GmbH Die FKP Eventservice übernimmt für die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH die Durchführung und Abwicklung der Gastronomie und des Zahlungsverkehrs aller Eigenproduktionen sowie auch bei Fremdveranstaltungen anderer Konzertveranstalter. Sie ist einer der am schnellsten wachsenden Festival- und Event-Caterer Deutschlands. Pressekontakt: Dipl. Bw.- Michael Hemmelmayr MBA Managing Director Marketing & Sales Avance Pay AG Belpbergstr. 15 CH-3123 Belp mailto:michael.hemmelmayr@avance-pay.com Mob.: +43 660 245 7 822 Fax.: +41 31 530 1213 Web: http://www.avance-pay.com (Ende) Aussender: Avance Pay AG Ansprechpartner: Michael Hemmelmayr Tel.: +43 660 2457 822 E-Mail: michael.hemmelmayr@avance-pay.com Website: www.avance-pay.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180618012

