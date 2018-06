Rückblick: Nachdem die Unterstützung bei 12.640 Punkten Anfang Juni ein weiteres Mal verteidigt wurde, stieg der DAX bis an den Widerstand bei 12.951 Punkten. Dort prallte er in der vergangenen Woche zunächst nach unten ab, ehe am Donnerstag nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...