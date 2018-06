BERLIN (Dow Jones)--Der unionsinterne Streit über die Asylpolitik kostet CDU und CSU offenbar Sympathien beim Wahlvolk. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, würden sich 30 Prozent für die CDU/CSU entscheiden, wie aus dem am Montag veröffentlichten Trendbarometer von RTL und N-TV hervorgeht. Das sind vier Punkte weniger als in der Vorwoche und es ist der niedrigste Wert seit der Bundestagswahl.

Die Forsa-Umfrage bei 2.502 Wahlberechtigten ermittelte darüber hinaus 16 Prozent für die SPD, 10 Prozent für die FDP, 14 Prozent für die Grünen, 9 Prozent für die Linke und 15 Prozent für die AfD.

Am heutigen Montag tagt der CSU-Parteivorstand in München. Bundesinnenminister Horst Seehofer soll dabei die "volle Rückendeckung" für seinen sogenannten Masterplan bekommen, wie CSU-Generalsekretär Markus Blume im ZDF-Morgenmagazin sagte. Seehofer will Flüchtlinge grundsätzlich an den deutschen Grenzen abweisen - eine Praxis, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ablehnt.

Die CDU-Spitze trifft sich in Berlin, um über die Lage zu beraten. CDU-Chefin Merkel will um 14 Uhr vor die Presse treten. Auch in München soll es bei der CSU um 14 Uhr eine Pressekonferenz geben.

