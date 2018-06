Nach der Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko bei der WM am Sonntag sind die Papiere des Ausrüsters Adidas am Montag unter Druck geraten. Sie büßten 1,63 Prozent ein auf 196,60 Euro und lagen damit am Ende des Dax. Vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland waren sie bis Mitte April stark gestiegen.

Sollte das DFB-Team bereits nach der Vorrunde ausscheiden, drohten Absatzverluste vor allem auf dem Heimatmarkt, sagte ein Börsianer. Für den Hersteller von Sport- und Lifestyle-Artikeln sei das deutsche Team ein "starkes Zugpferd" bei der Vermarktung. Alles in allem dürfte sich die wirtschaftliche Belastung für Adidas jedoch in Grenzen halten./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1EWWW0

AXC0056 2018-06-18/09:54