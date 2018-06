Der USD/JPY konnte einen Großteil seiner anfänglichen Verluste umkehren und so steigt er nun in Richtung des oberen Endes seiner Tagesrange. Das Paar geriet erneut unter Verkaufsdruck, da die Nachfrage nach dem sicheren Hafen des JPY mit den zunehmenden Handelsspannungen zwischen den USA und China zunimmt. US Präsident Donald Trump hatte am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...