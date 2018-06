Der AUD/USD konnte sich von seinem asiatischen Tief um 25 Pips zum aktuellen Tageshoch in den Bereich der 0,7450 erholen. Eine Kombination aus verschiedenen Faktoren verhindert eine weitere Aufwärtsbewegung des USD, was der wichtigste Faktor hinter der Erholung des Paares aus dem Bereich des 11-Monatstief (9. Mai) ist. US Präsident Donald Trump hatte ...

