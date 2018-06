Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



Die beliebte Tournee der Apassionata World GmbH bekommt einen neuen Namen



Mit "Gefährten des Lichts" beendete die Apassionata World GmbH am 17. Juni 2018 ihre erfolgreichste Tournee aller Zeiten. Mit Verkaufsrekorden in diversen Arenen, Standing Ovations und einem überwältigend begeisterten Publikum hat die Pferdeshow in den traditionellen Städten so viele Zuschauer wie noch nie zuvor verzaubert. Durch eine Weiterentwicklung des Konzepts, unvergessliche Momente zwischen Mensch und Pferd, eine wunderschöne Geschichte und innovative Choreographien wurde die beliebte Show nochmals auf ein neues Niveau gehoben.



Im Zusammenspiel mit dem Start der En-Suite-Show EQUILA, der Errichtung des SHOWPALAST MÜNCHEN sowie der baldigen Eröffnung der ihn umgebenden Pferde-Erlebniswelt EQUILALAND haben sich die Struktur und der Anspruch des erfolgreichen Entertainment-Unternehmens insgesamt stark verändert und weiterentwickelt. So wird es nun auch für die allseits beliebte Europa-Tour Zeit, sich in einem neuen Gewand zu präsentieren. Nachdem das Team der Apassionata World GmbH die Programme der vergangenen Jahre in jeder Saison verbesserte, wird mit der Erfahrung aus 15 erfolgreichen Jahren im Bereich Pferdeshow nun eine neue Marke vorgestellt: "CAVALLUNA - Passion for Horses" wird als das Entertainment-Highlight mit Pferden in Europa ab sofort die Herzen des Publikums erobern!



Die im Oktober 2018 startende Tournee "Welt der Fantasie" wird das erste Programm sein, welches unter der neuen Marke in den altbekannten Städten zu den Traditionsterminen gastiert. Auch langjährige Fans der beliebten Pferdeshows kommen wie immer auf ihre Kosten: Vom Kern des erfolgreichen Formats wird auch in Zukunft nicht abgewichen. Nach wie vor stehen die innige Beziehung zwischen Mensch und Pferd, reiterliche und akrobatische Highlights, emotionale Musik und ein grandioses Zusammenspiel aus Licht und Szenenbildern im Fokus der Show. All die bekannten europäischen Reit-Equipen, die seit Jahren dabei sind und die Shows zu einem einzigartigen Erlebnis machen, werden auch in Zukunft Groß und Klein begeistern. "CAVALLUNA - Welt der Fantasie" setzt an dem Punkt an, wo "APASSIONATA - Gefährten des Lichts" aufhört und wird mit nie dagewesenen Neuheiten in 34 großen Arenen Europas brillieren.



Die Neubenennung des Formats ist auch dem Wunsch geschuldet, sich von Altlasten zu befreien, die nicht mehr die Philosophie und die Ziele des Unternehmens verkörpern. Nach wie vor nicht endgültig geklärte juristische Auseinandersetzungen trübten zudem das positive Gefühl, welches mit dem bisherigen Tournee-Namen einherging. Auch, um Klarheit bei den Zuschauern zu schaffen, der angestrebten stärkeren Internationalisierung des Produktes gerecht zu werden und die nächste Ära des Formats einzuläuten, ist die Neubenennung der beliebten Europa-Tour der einzig sinnvolle Schritt. Mit CAVALLUNA eröffnen sich für das Unternehmen, alle Mitwirkenden der Show und für das Publikum neue Welten, die durch Innovation, Liebe zum Pferden und die Leidenschaft der Showmacher geprägt sein werden. Die Apassionata World GmbH ist daher stolz darauf, ein neues Highlight der Entertainmentbranche zu präsentieren: CAVALLUNA!



Bei Fragen wenden Sie sich gern jederzeit an das Presseteam der Apassionata World GmbH.



Über die Apassionata World GmbH



Die Apassionata World GmbH steht für magische Begegnungen zwischen Mensch und Pferd. Aus einer 15-jährigen Tradition von erfolgreichen Shows für die ganze Familie heraus entstanden die beliebte Europa-Tour und der SHOWPALAST MÜNCHEN mit dem umliegenden EQUILALAND.



Mit jährlich ca. 450.000 begeisterten Zuschauern setzte das Unternehmen als Veranstalterin der Erfolgsshows "Gefährten des Lichts", "Cinema of Dreams" und "Im Bann des Spiegels" einen Meilenstein in der Entertainmentbranche. Kommenden Shows der Apassionata World GmbH laufen nicht länger unter dem Namen APASSIONATA, sondern unter der neuen Marke CAVALLUNA.



Die Programme der Apassionata World GmbH verzaubern als Gesamtkunstwerk voll faszinierender Details jeden Besucher auf ganz eigene Weise: Die Abwechslung aus packender Action, vollendeter Harmonie sowie lustigen Überraschungsmomenten erreicht Jung und Alt und zieht ein Publikum aus ganz Europa in seinen Bann.



OTS: Apassionata World GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55914 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55914.rss2



Pressekontakt: Stephanie Kannt | Senior PR Manager Siri Mylius | Senior PR Manager



Apassionata World GmbH Kantstr. 24 l 10623 Berlin | Germany



fon: +49 (0) 30 22 50 09-408 mobil: + 49 (0) 173 628 18 79 fax: +49 (0) 30 22 50 09-222



presse@apassionata.com www.cavalluna.com www.apassionata.com