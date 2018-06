Apple hat in Deutschland die höchste Dichte an Zulieferern in ganz Europa. Das geht aus Zahlen hervor, die der iPhone-Konzern jetzt veröffentlicht hat. Demnach liefern 767 Unternehmen in der Bundesrepublik an Apple. Doch auch sonst tut man nach Unternehmensangaben viel für den hiesigen Arbeitsmarkt. So beschäftige Apple in Deutschland 2537 Mitarbeiter und habe inzwischen eigene 15 Läden. Nach Einschätzung des Konzerns unterstützte der App-Store hierzulande zudem 262.000 Arbeitsplätze.

Berlin ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...