Die kürzlich gestartete EOS-Blockchain nahm am 17. Juni nach einer "Pause wegen technischer Probleme" am 16. Juni ihre Arbeit wieder auf. Der EOS Netzwerkmonitor zeigt nun, dass die EOS Netzwerk-Block-Validatoren - das Äquivalent zu den Minern im Bitcoin-Netzwerk - gerade weiter arbeiten. Am Samstag meldeten mehrere Quellen ein Problem im EOS-Hauptnetzwerk, welches zu einem "Einfrieren" des Netzwerkbetriebs, weniger als 48 Stunden nach dem offiziellen Start des Netzwerks, führte. Der Telegramm-Kanal, ...

