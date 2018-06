18.06.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Jupiter (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In einem Kommentar schreibt Guy de Blonay, Fondsmanager des Jupiter Global Financials SICAV: Banken, die frühzeitig in Technologie wie künstliche Intelligenz investieren, werden künftig den Markt dominieren, denn die Digitalisierung revolutioniert ihre Branche. Während Banken sich vermehrt auf Technologie konzentrieren, bieten auch Fintech-Unternehmen, die diesen Wandel ermöglichen, spannende Anlagechancen. Künstliche Intelligenz (KI) sorgt für tiefgreifende Veränderungen in...

