Wien (pts025/18.06.2018/10:00) - ACS, das älteste unabhängiges M&A-Beraterhaus Österreichs, hat den neuesten Marktbericht vorgelegt. Demnach ist das M&A-Transaktionsvolumen 2017 in Österreich um 28,7 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 30,03 Mrd. Euro gestiegen. Die interessantesten Details des österreichischen M&A-Marktes 2017: - Eine geringfügige Steigerung der Zahl der Transaktionen um knapp 2 Prozent. - Eine Steigerung des M&A-Transaktionsvolumens um 28,7 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 30,03 Mrd. Euro. - Eine Steigerung der durchschnittlichen Transaktionsgröße im mittleren und kleinen Segment um 12,8 Prozent auf 15,53 Mio. Euro - ebenfalls ein neuer Rekord. - Zum dritten Mal in Folge hat die Zahl ausländischer Käufer in Österreich die Zahl der österreichischen Käufer im Ausland übertroffen, dieses Jahr allerdings um weniger als ein Prozent. - Ein signifikanter Rückgang von Transaktionen im Gefolge einer Insolvenz oder Sanierung. - Ebenso verhielten sich Finanzinvestoren deutlich vorsichtiger als in den Vorjahren, insbesondere jene aus dem Ausland. Zahl an untersuchten M&A-Transaktionen 2017: 413 Davon mit "grenzüberschreitendem Konnex": 262 (63,4 Prozent) Kürzlich ist der gesamte Jahresbericht zum österreichischen M&A-Markt 2017 im Österreichischen Bank-Archiv erschienen. Gekürzte Version im link: ACS M&A MARKT 2017 Überblick: http://acsvienna.com/wp-content/uploads/2018/05/ACS_MA-MARKT-2017-Ueberblick.pdf Möchten Sie den gesamten M&A-Bericht 2017 als pdf erhalten? Bitte um kurzes E-Mail, Kennwort: "M&A-Markt 2017" - an: acs@acsvienna.com Über ACS Acquisition Services Wien ACS ist als ältestes unabhängiges M&A-Beraterhaus Österreichs auf den Kauf und Verkauf von Unternehmen spezialisiert. 30 Jahre Erfahrung und über 250 erfolgreiche Transaktionen sowie unser weltweites auf Industriesektoren spezialisiertes Beraternetzwerk stehen für höchstmögliche Erfolgsraten. Eine der besonderen Spezialitäten ist die Unterstützung von Klienten bei ihrer "Build-and-Buy"-Strategie unter Einsetzung des morphologischen Analysesystems der ACS (systematische Zielgruppenanalyse unter Einbindung unserer globalen Beratergruppe) sowie Due Diligence Begleitung, Assistenz bei Vertragsverhandlung bis hin zum Vertragsabschluss. Beim einem Unternehmens-Verkauf ist die Haupt-Aufgabe, den bestmöglichen Käufer (also den, der bereit ist, den höchsten Preis zu bezahlen) zu finden und die Transaktion in allen Phasen für den Klienten optimal durchzuführen. Durch Internationalität, Professionalität und Unabhängigkeit ist ACS Problemlöser für strategische Entscheidungen, auch bei der Suche nach Kooperations- und Vertriebspartnern (in nationalen u/o internationalen Projekten). (Ende) Aussender: ACS Acquisition Services Wien Ansprechpartner: Mag. Sigrid Moschner Tel.: +43-1-513 88 50 E-Mail: acs@acsvienna.com Website: www.acsvienna.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180618025

June 18, 2018 04:00 ET (08:00 GMT)