Der kanadisch-österreichische Autozulieferer Magna will in China Elektroautos bauen. Wie der Konzern am Montag mitteilte, wird Magna zwei neue Gemeinschaftsunternehmen mit Beijing Electric Vehicle (BJEV) gründen, einer Tochterfirma des chinesischen Autobauers BAIC. Geplant ist demnach die gemeinsame Entwicklung und der Bau von Premium-Elektrofahrzeugen in einem bestehenden Werk von BAIC in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Die ersten Fahrzeuge sollen im Jahr 2020 vom Band laufen. China ist der weltweit führende Markt für Elektromobilität. Bis 2020 wird die Zahl der elektrischen Autos auf Chinas Straßen auf rund fünf Millionen geschätzt./jpt/DP/jha

AXC0073 2018-06-18/10:44