Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE nach einem britischen Pressebericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Ein Übernahmevorstoß in Richtung RSA würde die Bilanzstärke der Münchner nicht wesentlich verwässern, ein Angriff auf Aviva dagegen schon, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. In letzterem Fall wäre eine Kapitalerhöhung wahrscheinlich./ag/la

Datum der Analyse: 18.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008404005

AXC0076 2018-06-18/10:48