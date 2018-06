Karlsruhe (ots) -



Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Karlsruhe hat am 11.06.2018 auf der A 5 bei Karlsruhe, im Rahmen einer zollrechtlichen Routinekontrolle, einen Personenkraftwagen mit französischer Zulassung überprüft. Der 70-jährige französische Insasse des Fahrzeugs gab auf Befragen an, auf dem Weg von Berlin nach Frankreich zu sein. Die Frage nach verbotenen Gegenständen, insbesondere Waffen und Betäubungsmittel, wurde von ihm verneint. Dem Kontrollbeamten fiel jedoch sofort eine verbotene Stahlrute neben der Fahrertür auf. Im Zuge der weiteren Kontrolle wurden 3 Schlagringe, 1 Ochsenziemer, 1 Klappmesser (Faustmesser), 1 Teleskopschlagstock, 1 selbstgebauter Elektroschocker sowie 1 scharfe Schusswaffe (Pistole PPK Walther) mit 2 Magazinen und Munition aufgefunden. Die Hieb- und Stichwaffen sowie der Elektroschocker waren im Fahrzeug, teilweise im Zugriffsbereich des Fahrers, verstaut. Die Pistole sowie die Magazine wurden beim Durchleuchten des Gepäcks des Tatverdächtigen mittels einer eingesetzten mobilen Röntgenanlage/Röntgenmobil festgestellt.



Daraufhin klickten die Handschellen.



Sämtliche aufgefundenen Waffen sind in Deutschland nicht verkehrsfähig, der Umgang mit ihnen ist nach dem Waffengesetz verboten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000,-- EUR festgesetzt und vor Ort erhoben. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen.



Hintergrundinformation:



Mobile Röntgenanlagen der Zollverwaltung kommen regelmäßig bei Verkehrskontrollen zum Einsatz. Dabei wird das Gepäck der Reisenden, ähnlich wie bei Gepäckkontrollen an den Flughäfen, nach verbotenen Gegenständen oder hochsteuerbaren Waren durchleuchtet.



