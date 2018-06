Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Herisau (pts028/18.06.2018/10:30) - Der Uran Report 2018 gibt Ihnen einen breiten Überblick und vermittelt sehr viel Wissen über die Zukunft der Stromversorgung auf der Welt vor allem der wachsenden Elektromobilität. Experten und CEO Interviews sowie hochwertige Informationen rund ums Thema Uran plus interessante Unternehmen runden den Report ab. Unser neuester Uran Report 2018 steht nun zum kostenlosen Download bereit und soll Ihrer Information dienen. Hier gehts zum kostenlosen Download: Uran Report 2018 - Update 2 -Deutsch: https://www.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2018/_DS_UranReport_20182.pdf Alle Spezial-Reports finden Sie hier: https://www.resource-capital.ch/de/reports.html Die Swiss Resource Capital AG https://www.youtube.com/watch?v=TgkO7Xh52jg&t=86s aus Herisau in der Schweiz, ist eine der führenden Kommunikationsagenturen für Rohstoffunternehmen weltweit und fokussiert sich auf den Deutschsprachigen Raum. Alle Dienste sind online weltweit erreichbar vor allem unser Commodity-TV und Rohstoff-TV. Unsere Minen- und Rohstoffexperten haben eine umfassende Serie von Spezial Reports erstellt, die sich mit den Themen Lithium, Kobalt, Silber und Uran beschäftigen. Pressekontakt: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger Tel: +41 71 354 8501 Fax: +41 71 560 4271 E-Mail: info@resource-capital.ch Web: https://www.resource-capital.ch Dies dient nur zur Information. Keine Gewähr für angaben, Daten. Keine Haftung. Dies ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es gilt der Disclaimer/Risikohinweise der Swiss Resource Capital AG wie nachfolgend. Direkte Einsicht kann unter Disclaimer https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb.html genommen werden. Risikohinweis und Haftung - Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) (Ende) Aussender: Swiss Resource Capital AG Ansprechpartner: Jochen Staiger Tel.: +41 71 354 8501 E-Mail: info@resource-capital.ch Website: www.resource-capital.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180618028

