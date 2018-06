Apple (WKN:865985) war ein Vorreiter bei der Entwicklung der erweiterten Realität (Augmented Reality) und stattete bereits 2017 seine iPhones mit dem ersten AR-Kit aus, aber für den aufkeimenden Wettkampf, um Virtuelle Realität (VR), fehlte es an praktischer Umsetzung. Der iPhone-Hersteller versucht dies langsam zu ändern, indem er die Grafikkarten in den High-End-Geräten wie iMacs und den Mac Pros verbessert, um diese VR-kompatibel zu machen. Letzte Woche kündigte das Unternehmen an, dass zum nächsten MacOS-Update, Mojave mit Plug-and-Play-Unterstützung für das Vive Pro VR-Headset von HTC kommen wird. Apple arbeitet mit HTC und Steam zusammen, die die HTC Vive-Plattform betreiben, um sicherzustellen, ...

