Teenager haben es nun wirklich nicht leicht - Stress in der Schule, Ärger mit den Eltern und die Hormone spielen verrückt. Der 17-Jährige Simon hat damit eigentlich keine Probleme - allerdings hat er ein Riesengeheimnis, von dem wirklich niemand weiß. "Love, Simon" ist eine herzerwärmende und aufregende Geschichte übers Erwachsenwerden und startet am 28. Juni in den Kinos. Oliver Heinze durfte schon mal reinschauen.



Sprecher: Simon ist 17 und führt eigentlich ein ganz normales Leben.



O-Ton 1 (Love, Simon, 05 Sek.): "Ich bin genau wie du! Ich hab eine normale Familie, tolle Freunde, gehe auf eine typische High School." Sprecher: Aber Simon hat ein riesiges Geheimnis.



O-Ton 2 (Love, Simon, 02Sek.): "Niemand weiß, dass ich schwul bin." Sprecher: Und er findet es ziemlich unfair, dass sich nur Schwule outen müssen.



O-Ton 3 (Love, Simon, 11 Sek.): "Wieso ist Hetero die Normalität?" "Mom, ich muss dir was gestehen." "Tut mir leid, Mom, es ist wahr. Ich bin heterosexuell." "Oh Gott, Hilfe, Jesus, bitte!"



Sprecher: Abgesehen davon, weiß er nicht, wie er das Freunden und Familie beibringen soll.



O-Ton 4 (Love, Simon, 09 Sek.): "Hey, wie war die Party?" "Knaller!" "Er trägt einen Frauenpullover und ist betrunken." "Wir sind Supereltern!" "Ja, wir sind Supereltern!"



Sprecher: Eines Tages findet er heraus, dass er nicht allein ist.



O-Ton 5 (Love, Simon, 11 Sek.): "Hast du den neuen Post gesehen über den verkappten schwulen Jungen an unserer Schule? Was denkst du, wer es ist?" "Lieber Blue! Ich bin genau wie du."



Sprecher: Simon schreibt Blue eine Mail und bekommt Antwort.



O-Ton 6 (Love, Simon, 03 Sek.): "Lieber Simon! Schön zu wissen, dass es noch einen anderen an der Schule mit dem gleichen Geheimnis gibt."



Sprecher: Die beiden schreiben immer wieder und Simon merkt schnell, dass aus dem harmlosen Email-Flirt Liebe wird - doch plötzlich droht seine Welt zusammenzufallen.



O-Ton 7 (Love, Simon, 03 Sek.): "Simon, schalt sofort deinen Computer an - jemand hat deine Emails auf den Schulblog gelegt."



Sprecher: Simons und auch Blues Geheimnis könnte auffliegen - aber was wäre eigentlich so schlimm daran? Er hat doch Freunde und Familie um sich.



Abmoderationsvorschlag:



"Love, Simon" - eine charmante Geschichte übers Erwachsenwerden und vor allem eine der schönsten Liebesgeschichten des Jahres. Der Film kommt am 28. Juni in unsere Kinos.



