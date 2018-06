Ta'xbiex, Malta (ots/PRNewswire) -



Die neue Plattform digitalisiert das Socios-Modell, indem sie Crowd-Management mit Blockchain-Technologie verbindet, um eine neue Ära des Fan-Engagements und der Monetarisierung im Fußball einzuführen.



Mediarex, das in Malta ansässige Fintech- und Sportunternehmen, das kürzlich über einen privaten Token-Verkauf mehr als 65 Millionen für seine Blockchain-basierte Sportplattform chiliZ.com (https://www.chiliz.io/) beschafft hat, wird über Socios.com (http://www.socios.com) die weltweit erste Plattform für Fan-Engagement und Monetarisierung für die Fußballbranche starten.



Das ultimative Fan-Engagement-Tool für die Fußballbranche, Socios.com (http://www.socios.com), ist die weltweit erste skalierbare, tokenisierte Abstimmungsplattform, auf der Fußballfans für ihre Lieblingsfußballteams Abstimmungs- oder Crowd-Management-Rechte kaufen, handeln und ausüben können. chiliZ, betrieben durch die Fintech-Plattform chiliZ und das Token $CHZ, hat 20 Millionen USD für das Projekt Socios.com (http://www.socios.com) abgestellt, das Fußball-Engagement massenkompatibel machen wird.



Die Plattform, die zurzeit für die boomende E-Sport-Branche entwickelt wird, wurde ursprünglich von den "Socios" oder Fan-kontrollierten Management-Rahmenwerken vieler Fußteams auf der ganzen Welt inspiriert. Die vielleicht besten Beispiele sind Real Madrid, FC Barcelona und FC Bayern München, die von ihren Fan-Gemeinschaften mit jeweils 90.000, 145.000 und 290.000 Mitgliedern geführt werden.



Das "Socios"-Konzept hat sich bewährt und hat über Jahrzehnte eine starke Beziehung zwischen Clubs und den Fans aufgebaut. Socios.com (http://www.socios.com) repräsentiert die Digitalisierung dieses Rahmenwerks, und die Fußballbranche wird dazu ermutigt, eine neue Technologie und Fintech-Innovation anzunehmen. Die vollständig mobile Lösung bedeutet, dass Fans nicht länger geografisch eingeschränkt sein werden und die Möglichkeit besteht, die vier Milliarden Fußballfans weltweit mit den 1.000 UEFA-Clubs und mehr als 2.300 professionellen Fußballclubs zu verbinden, die weltweit existieren.



"Wir sind der Meinung, dass Technologie und Innovation den Clubs und ihren Fans in der Zukunft sehr viel Wert liefern können", sagte Alexandre Dreyfus, CEO of Mediarex. "Socios.com (http://www.socios.com) wird es Fußballfans ermöglichen, eine völlig neue Wirtschaft aufzubauen, die monetarisiert werden kann, während ein neues Fan-Engagement-Ökosystem aufgebaut wird. Wir verstehen, dass dies ein gewisses Maß an Unterbrechung für eine etablierte Industrie bedeutet, und es wird zweifellos eine Menge Bildungsarbeit erfordern, doch der Erstanbietervorteil wird entscheidend dabei sein, den Weg für einen neuen demokratischen, digitalen und internationalen Standard für das Clubmanagement zu bahnen."



