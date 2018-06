BERLIN/MÜNCHEN (Dow Jones)--Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat vor der entscheidenden Sitzung des CSU-Parteivorstands entschieden für eine Verschärfung der Asylpolitik plädiert. Es gilt als sicher, dass sich die Parteispitze für härtere Grenzkontrollen ausspricht und damit den Streit mit der Schwesterpartei CDU schürt. "Wir als CSU stehen, wir sind geschlossen, wir sind entschlossen", betonte Söder auf dem Weg zur Sitzung in München.

"Wir sind überzeugt davon, dass es eine wichtige Aufgabe ist, eine Asylwende ein Deutschland einzuleiten", ergänzte der CSU-Politiker. Die Christsozialen würden damit ihrem Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer Prokura geben, die zentralen Punkte seines "Masterplans Asyl" in Kraft zu setzen. An den Grenzen soll dann die Polizei Flüchtlinge direkt zurückweisen, die entweder bereits Asyl in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beantragt haben oder deren Asylantrag in Deutschland abgelehnt wurde und die es ein weiteres Mal versuchen wollen.

Als wahrscheinlich gilt, dass die CSU die verschärfte Gangart ab Anfang Juli in der Praxis anwenden will. Das gäbe Kanzlerin Angel Merkel (CDU) eine kurze Frist von zwei Wochen, um eine europäische Lösung zu finden. Sie setzt darauf, mit Ländern wie Italien und Griechenland gesonderte Abkommen über die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber zu erreichen. Damit soll verhindert werden, dass die Freizügigkeit im Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen abgeschafft wird.

Auch die Spitze der CDU kommt am Dienstag zur Krisensitzung zusammen. Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet, sprach sich im Vorfeld für Merkels europäischen Weg aus. "Die CDU steht hinter der Bundeskanzlerin, die CDU steht hinter dem europäischen Ansatz", sagte Laschet am Montag in Berlin. "Der ist Kernstück unserer Politik."

Beide Parteien wollen am frühen Nachmittag vor die Presse treten und ihre Beschlüsse verkünden. Am Abend erwartet die Kanzlerin den neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zum Antrittsbesuch in Berlin.

June 18, 2018

