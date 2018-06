Maschinen eignen sich Jahrtausende menschlichen Wissens selbstständig in wenigen Tagen an. Selbst Experten ist nicht immer völlig klar, wie das geht.

Das asiatische Brettspiel Go ist 2500 Jahre alt und komplizierter als Schach. Einige Menschen widmen ihr ganzes Leben dem Versuch, es zu meistern. Künstliche Intelligenz (KI) dagegen braucht inzwischen nicht mal eine Woche, um Go praktisch perfekt zu spielen - selbst wenn sie von Null anfängt.

Im vergangenen Jahr wurden dem Programm AlphaGo Zero nur die Regeln von Go erklärt, dann spielte es zufällig darauf los und lernte aus Erfahrung. Nach drei Tagen besiegte es die Vorgängervariante AlphaGo Lee in 100 zu 0 Spielen - die Version, die ihrerseits den weltbesten Go-Meister Lee Sedol medienwirksam geschlagen hatte.

AlphaGo Zero wurde von der Firma DeepMind mit Sitz in London entwickelt und ist ein "Deep Neural Network" - ein dem Nervensystem nachempfundenes Netzwerk, das durch Rückkopplung immer besser wird. In diesem Fall waren es 4,9 Millionen Partien, die das Programm gegen sich selbst spielte.

"AlphaGo Zero wird sein eigener Lehrer", schrieben die Forscher im Oktober im Wissenschaftsmagazin "Nature". Sie stellten diesen Lernweg älteren Systemen gegenüber, die unter der Aufsicht eines menschlichen Experten lernen und dabei von menschlichem Fachwissen ausgehen, wie es etwa in Go-Büchern steht.

Diverse KI-Verfahren können dazu führen, dass die Maschinen über den Wissensstand des Menschen hinauswachsen - und zwar schnell. Auch das sieht man bei den Brettspiel-Programmen. Bei einer der Partien ...

