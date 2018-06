Zusammenfassung:

OPEC und nicht-OPEC Meetings diese Woche entscheidend

Bank of England wird Zinssätze wohl unverändert lassen, Zinserhöhung im August immer noch unsicher

Vorläufige PMIs zum Ende der Woche erwartet

Kurz nach seiner Rückkehr von den G7- und Singapur-Treffen drückte Donald Trump sein Unbehagen bezüglich hoher Ölpreise aus. Das OPEC-Kartell wird in der nächsten Woche Gelegenheit haben, seine Bedenken zu äußern, und diese Entscheidung wird sicherlich einen entscheidenden Einfluss auf die Preise des Rohstoffes haben. Der Kalender für diese Woche ist mit Veranstaltungen - wie dem Treffen der Bank of England und PMI-Veröffentlichungen in Europa - gefüllt.

An diesem Montag stehen uns keine wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen bevor. Dennoch stehen heute zahlreiche Reden von wichtigen Zentralbankmitgliedern auf dem Programm. Die RBA-Minutes werden heute um 15:30 Uhr veröffentlicht.

Folgende Reden von Zentralbankmitgliedern stehen ...

