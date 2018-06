FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 340 (385) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 900 (800) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1950 PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 980 (960) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES ROLLS ROYCE TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 930 (780) PENCE - CS RAISES ROLLS ROYCE TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 930 (780) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 280 (285) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TESCO PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 165 (156) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 275 (220) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES RBS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 285 PENCE - JPMORGAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 965 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - MERRILL LYNCH CUTS OCADO TO 'UNDERPERFORM' ('BUY') - RBC RAISES AB FOODS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 3100 (2800) P - RBC RAISES SANNE GROUP PRICE TARGET TO 950 (940) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1800 (1400) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES IAG PRICE TARGET TO 750 (650) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4500 (3800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'BUY'



