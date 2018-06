Hamburg - Audi-Chef Rupert Stadler ist in der Dieselaffäre festgenommen worden. Ein Volkswagen-Sprecher sagte am Montag, Stadler sei am Vormittag von der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen worden.

Der Haftprüfungstermin, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheide, dauere an. Wegen der laufenden Ermittlungen könne sich Volkswagen inhaltlich nicht zu dem Fall äussern. Für Stadler ...

